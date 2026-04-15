Ticaret Bakanlığı’ndan kararlı denetim: Tam 49,8 milyon TL para cezası kesildi

Ticaret Bakanlığı, Reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı yapılan denetimler kapsamında 49,8 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada "Ticaret bakanlığından reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı kararlı denetim. Ticaret bakanlığı reklam kurulu, 368 sayılı toplantısında, 132 adet dosya görüştü, dosyaların 117'si mevzuata aykırı bulundu, 49,8 milyon TL idari para cezası uygulandı" ifadeleri kullanıldı.