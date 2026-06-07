Ticaret Bakanlığı’ndan sahte servis uyarısı

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamaması için internet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu, üretici veya ithalatçı firmaların resmi internet siteleri veya Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) üzerinden teyit etmesi uyarısında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, son yıllarda giderek artan sahte servis uygulamalarının, hem tüketici mağduriyetlerine yol açtığı hem de firmaların ticari itibarına ve marka değerine zarar verdiği aktarıldı. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla klima, buzdolabı ve derin dondurucu başta olmak üzere birçok üründe servis ihtiyacının arttığı belirtilen açıklamada, sahte servis faaliyetlerinde de belirgin bir artış görüldüğüne dikkat çekildi.

MAĞDURİYET ÖNLENECEK

Açıklamada, sahte servisler nedeniyle tüketicilerin fahiş servis ücretleri ödediği, orijinal olmayan yedek parçalarla karşılaştığı, ürünlerini hasarlı veya hiç onarılmadan geri aldığı, yetkisiz müdahaleler nedeniyle ürünlerin garanti kapsamı dışında kaldığı, bazı durumlarda ürünlerin tamamen kaybedebildiği ve kişisel verilerin talep edilmesi suretiyle dolandırıcılığa varan uygulamalarla da karşılaşılabildiği ifade edildi.

SERBİS'E BAKIN

Bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla kurulan SERBİS ile tüketicilerin, yetkili servislere ilişkin bilgilere tek ve güvenilir kaynaktan kolaylıkla ulaşabildiğine işaret edilen açıklamada, "Sisteme 'www.servis.gov.tr' adresi üzerinden erişim sağlanıyor. 'SERBİS ile güvenli ticaret, güçlü koruma' anlayışıyla, yetkili servis görünümünde hizmet veren sahte servislere yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.