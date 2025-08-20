Ticaret Bakanlığı’ndan Suriye tarafından uygulanan ithalat sınırlaması hakkında açıklama

"ÖNCÜ FİRMALARIMIZ ŞAM ULUSLARARASI FUARINA GÜÇLÜ BİR KATILIM GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Diğer taraftan, 27 Ağustos tarihinde başlayıp Eylül'e kadar devam edecek Şam Uluslararası Ticaret Fuar'ına Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte 100'e yakın Türk firmalarının katılmaları ve net 1000 m2'lik bir Türkiye pavilyonunu açmaları planlanmıştır. Bu vesileyle, Türkiye İhracatçıları Meclisi tarafından da üst düzey bir Ticaret Heyeti organize edilecek olup yine sektörünün öncü firmalarımız tarafından Şam Uluslararası Fuarına güçlü bir katılım gerçekleştirilecektir."