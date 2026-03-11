Ticaret satış hacmi bir önceki yıla göre arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ocak ayında Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Ticaret satış hacmi (2021=100) 2026 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %13,6 arttı, toptan ticaret satış hacmi %1,5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %18,8 arttı.



Ticaret satış hacmi yıllık değişim oranı (%), ocak 2026

Ticaret satış hacmi aylık %0,1 arttı, perakende satış hacmi aylık %2,4 arttı



Ticaret satış hacmi (2021=100) 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %0,1 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %3,4 arttı, toptan ticaret satış hacmi %1,6 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise %2,4 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık değişim oranı (%), ocak 2026

Ticaret satış hacmi yıllık ve aylık değişim oranları (%), Ocak 2026

Perakende satış hacmi yıllık ve aylık değişim oranları (%), ocak 2026

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi: 13 Nisan 2026



Yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini ifade etmektedir.



Aylık değişim, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini ifade etmektedir.