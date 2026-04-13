Ticaret satış hacmi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre;

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2026 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,0 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %1,5 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %0,1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise %15,6 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK %0,6 AZALDI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %0,2 AZALDI



Ticaret satış hacmi (2021=100) 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %5,5 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %0,2 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %0,2 azaldı.