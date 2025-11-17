Ticaret savaşlarında yeni perde: Anlaşmalar Genel Müdürlüğü harekete geçti

AB'nin Çin'in ticaretteki yükselişini durdurmak için aldığı kararın Türkiye'nin 7 milyar dolar seviyelerine ulaşan e-ihracatını sekteye uğratmaması için harekete geçildi.

AB'YE 2 MİLYAR PAKET ÇİN'DEN GİTTİ

AB ülkeleri Çinli çevrim içi sitelerden yapılan 150 avronun altındaki alışverişlere uygulanan gümrük vergisi istisnasını 2026'da kaldırmaya hazırlanıyor. AB Konseyi, üye ülke maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı sonrası yapılan açıklamada 150 avroluk gümrük vergisi eşiğinin kaldırılması konusunda uzlaşıldığı belirtilerek, "AB ülkelerinin maliye bakanları uzun vadeli bir önlem olarak değeri 150 avronun altındaki malların gümrük vergisi ödenmeden AB'ye girmesine izin veren kuralı kaldırma konusunda anlaştılar" ifadesi kullanıldı.

AB ülkelerine 2024 yılında 150 avronun altındaki tüm elektronik ticaret gönderilerinin yüzde 91'i Çin'den gerçekleşti. AB'ye geçen yıl gümrük vergisi kapsamı dışında 2 milyar civarında paket gönderilmişti.

ANLAŞMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA BAŞLATTI



AB'nin kararında yalnızca Çin'den yapılacak e-ithalatı kapsayacağına ilişkin açık bir hükme yer verilmemesi yakın komşusu olan Türkiye'yi de endişelendirdi.

Bakanlık yetkilileri, "AB bu kapsama Türkiye'yi de sokabilir. Kapsamda olmamamız için Anlaşmalar Genel Müdürlüğü çalışma başlattı. AB ile Gümrük Birliği içerisinde olduğumuz sebebiyle bu konunun çözüme kavuşturulması için müzakereler yürütülüyor. Umarız başarıya ulaşacaktır" dedi.

TÜRKİYE SORUNU ÇOK ÖNCE GÖRDÜ

Çin'in sağlıksız koşullarda üretildiği için ucuz olan e-ithalat istilasını çok önceden gören Türkiye, AB'nin 2026'da geçmeye çalıştığı önlemi Ağustos 2024'te aldı. Söz konusu tarihte kargo ile gümrüksüz yurtdışı alışveriş sınırı 150 avrodan 30 avroya düşürüldü. 30 avronun üzerinde yapılan alışverişlerin e-ithalat işlemlerine tabi tutulması kararlaştırıldı.