Ticaret ve perakende satış hacmi kasım ayında arttı

Giriş Tarihi: 13.01.2026 10:10

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ticaret satış hacmi yıllık yüzde 7,1, perakende satış hacmi ise yıllık yüzde 14,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı kasım ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini yayımladı.

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %10,4 arttı, toptan ticaret satış hacmi %3,3 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %14,2 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK %0,5 ARTTI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %1,5 ARTTI

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %0,6 arttı, toptan ticaret satış hacmi %0,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %1,5 arttı.

