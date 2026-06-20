Ticarette en büyük ortak Almanya

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'nin (JETCO) 6. Dönem Toplantısını gerçekleştirdi. Bakan Bolat, "Toplantımız sonunda imzaladığımız JETCO Protokolü ile ticari ve ekonomik işbirliğimizde önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını belirleyerek ortak çalışma alanlarımızı ve somut iş birliği hedeflerimizi kayıt altına aldık" dedi. Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret olduğunu belirten Bolat, "Amacımız, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı sayın Frank-Walter Steinmeier'in öngördüğü 52 milyar doları aşan ticaret hacmimizi, liderlerimizin belirlediği ortak hedef doğrultusunda, daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıyla 60 milyar dolar seviyesine yükseltmek ve ekonomik ortaklığımızı yeni nesil iş birliği alanlarıyla daha da güçlendirmektir" diye konuştu. Bolat toplantıda ayrıca Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile vize süreçlerinin kolaylaştırılması konularını da görüştüklerini anlattı. Bolat, "Vize ret oranları yüzde 25'lerden yüzde 14'e kadar geriledi" şeklinde konuştu.

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