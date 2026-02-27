Ticari kredilerde 10 ayın en hızlı artışı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri, kredi piyasasında belirgin bir ayrışmaya işaret ediyor.

20 Şubat 2026 tarihli verilere göre ticari kredi büyümesi son 10 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, tüketici kredilerinde artış hızının zayıfladığı görülüyor.

TİCARİ KREDİLERDE YENİDEN İVME

13 haftalık, yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış verilere göre ticari kredi büyüme oranı yüzde 30,9'a yükselerek son 10 ayın zirvesine ulaştı. Grafikler, 2024 ortasında kaydedilen yüzde 38,3'lük yerel tepenin ardından daha yatay bir seyir izleyen ticari kredilerin yeniden yukarı yönlü bir trende girdiğini ortaya koyuyor.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE YAVAŞLAMA

Öte yandan tüketici kredilerindeki büyüme hızında ivme kaybı dikkat çekiyor. 2025 ortasında yüzde 46,3 seviyesine kadar çıkan büyüme oranı, 20 Şubat 2026 haftası itibarıyla yüzde 41,5'e geriledi.

Bu tablo, bireysel kredi talebinde ya da kredi arzında önceki döneme kıyasla daha temkinli bir görünüm oluştuğuna işaret ediyor.