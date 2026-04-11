Ticari sırra yasal kalkan

Gelişen dijital teknolojilerle birlikte ticari faaliyetlerin gizliliği daha fazla riske girerken, Türkiye de ticari sırların korunmasına yönelik yeni koruma mekanizmalarını mevzuatına dahil etmeye hazırlanıyor. Ticari sır kavramını ve bu alandaki tedbirleri ilk kez tanımlayan yasa taslağına göre, kolayca erişilemeyen, ticari değeri olan bilgiler ticari sır olarak kabul edilecek. Ticari sırrın ihlal edilmesiyle üretilen bir ürün, piyasaya sürülemeyecek, gerektiğinde bu ürünlere el konulabilecek. Ticari sırrı hukuka aykırı olarak elde edenler üç yıla kadar hapis; sırları hukuka aykırı olarak kullanan veya ifşa edenler ise dört yıla kadar hapis cezası alabilecek. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı kanun taslağıyla, daha fazla yenilikçi girişimin önünün açılması ve yabancıların Türkiye'deki yatırımlarının artırılması hedefleniyor.

İHLAL EDEN YANDI

Taslağa göre kolayca erişilemeyen, gizli kalmasında sahibinin menfaati bulunan, ticari değeri olan bilgiler ticari sır olarak kabul edilecek. Ticari sırrın elde edilebileceği belge ve elektronik veriye yetkisiz erişim ve kopyalama, yasaya aykırı kabul edilecek. Yasayı ihlal eden ürünlerin ithali ve depolanması da yasak olacak. Ticari sırrın ihlal edilmesiyle üretilen bir ürün, piyasaya sürülemeyecek, gerektiğinde bu ürünlere el konulabilecek. Ticari bilginin hukuka aykırı olarak kullanılması veya bu yönde tehlike bulunması durumunda, ihtiyati tedbir kararı verilebilecek. Sırları ifşa edilen kişi ve şirketler tazminat isteyebilecek. Tazminat tutarında, sırrı yasadışı elde edenin kazançları esas alınacak. Kamu görevlileri kendilerine verilen sırları yetkili mercilerden başkasına veremeyecek, menfaat sağlamak amacıyla kullanamayacak. Ticari sırrı hukuka aykırı olarak elde edenler, adli para cezasının yanı sıra 3 yıla kadar hapis; sırları hukuka aykırı olarak kullanan veya ifşa edenler ise 4 yıla kadar hapis cezası alabilecek. Kanunu ihlal eden ürünleri üreten, piyasaya sunan ya da bu amaçla ithal eden veya depolayan kişiler, ihlalden haberdarsa 3 yıla kadar hapisle karşılaşacak.

İSTİSNAİ DURUMLAR

Ticari sır korumasında bazı istisnalar da olacak. Buna göre, kamu menfaatinin korunması için hukuka aykırı faaliyetlerin ortaya çıkarılması ve düşünceyi açıklama, basın hürriyeti çerçevesinde yapılan faaliyetler hukuka aykırı sayılmayacak. Ticari sırlar, Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarla mali denetimlerde de talep edilecek.