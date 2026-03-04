Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 4.03.2026 08:31

TİGEM fıstık çamı kozalağı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2026 yılı istihsali tahmini olan 5 bin kilogram fıstık çamı kozalağını tek parti halinde açık artırma usulüyle satışa çıkardı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 2026 yılı istihsali tahmini 5 bin kilogram fıstık çamı kozalağı, toplama işi müşteriye ait olmak üzere götürü olarak tek parti halinde açık artırma usulüyle ihale edilecek.

İhale, 16 Mart saat 11.00'de işletme merkezinde Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhalede muhammen bedel kilogram başına 20 lira, toplam muhammen tutarı 100 bin lira olarak belirlendi.

İhaleye ilişkin şartname TİGEM'in "https://www.tigem.gov.tr" internet adresinde veya işletmede görülebilecek.

