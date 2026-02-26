TİGEM ihaleyle 732 ton yem ham maddeleri alacak

İHALE NE ZAMAN YAPILACAK?

İhale, 9 Mart saat 11.00'de işletmenin ihale salonunda yapılacak.

İHALEYE BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilecek. Ancak ihaleye teklif vereceklerin e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri gerekiyor.

Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imzayla imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile ihale tarih ve saatine kadar sistem üzerinden gönderilebilecek.

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI NE KADAR?

İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek.