Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TİGEM ihaleyle 732 ton yem ham maddeleri alacak
Giriş Tarihi: 26.02.2026 08:48

TİGEM ihaleyle 732 ton yem ham maddeleri alacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) yem ham maddeleri ve katkı maddeleri alımı için ihale yapacak.

AA Ekonomi
TİGEM ihaleyle 732 ton yem ham maddeleri alacak
  • ABONE OL

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yem ham maddeleri ve katkı maddeleri alımı için ihale gerçekleştirilecek.

732 TON YEM ALINACAK

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre 732 ton yem ham maddesi ve katkı maddeleri alımı açık ihale usulüyle sonuçlandırılacak.

İHALE NE ZAMAN YAPILACAK?

İhale, 9 Mart saat 11.00'de işletmenin ihale salonunda yapılacak.

İHALEYE BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilecek. Ancak ihaleye teklif vereceklerin e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri gerekiyor.

Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imzayla imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile ihale tarih ve saatine kadar sistem üzerinden gönderilebilecek.

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI NE KADAR?

İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
TİGEM ihaleyle 732 ton yem ham maddeleri alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz