TİGEM’den 20 tonluk mahsul ceviz satışı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 2025 yılı istihsali tahmini 20 ton mahsul ceviz, açık artırma usulüyle ihale edilecek.

İhale, 24 Mart saat 14.30'da işletme idare binasında yapılacak. İhalede muhammen bedel kilogram başına 178 lira, toplam muhammen tutarı 3 milyon 560 bin lira, geçici teminat bedeli de 178 bin lira olarak belirlendi.

İhaleye ilişkin şartname, "https://www.tigem.gov.tr" internet adresinde veya işletmede görülebilecek.