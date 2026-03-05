Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TİGEM'den 20 tonluk mahsul ceviz satışı
Giriş Tarihi: 5.03.2026 08:36

TİGEM'den 20 tonluk mahsul ceviz satışı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2025 yılı istihsali tahmini olan 20 ton mahsul cevizi (kuru kabuklu) ihale ile açık artırma usulüyle satışa çıkardı.

AA
TİGEM’den 20 tonluk mahsul ceviz satışı
  • ABONE OL

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 2025 yılı istihsali tahmini 20 ton mahsul ceviz, açık artırma usulüyle ihale edilecek.

İhale, 24 Mart saat 14.30'da işletme idare binasında yapılacak. İhalede muhammen bedel kilogram başına 178 lira, toplam muhammen tutarı 3 milyon 560 bin lira, geçici teminat bedeli de 178 bin lira olarak belirlendi.

İhaleye ilişkin şartname, "https://www.tigem.gov.tr" internet adresinde veya işletmede görülebilecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
TİGEM'den 20 tonluk mahsul ceviz satışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz