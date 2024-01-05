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Giriş Tarihi: 6.1.2024

Tiktok’ta kuralları ihlal eden canlı yayın sonlandırılacak

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Tiktok’ta kuralları ihlal eden canlı yayın sonlandırılacak
TikTok isimli sosyal medya platformunda müstehcen yayın yaparak insanlardan para toplayan "Laz kızı" lakaplı G.D. ülke gündemine oturmuştu. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Hüseyin Yayman başkanlığında düzenlenen 7 Aralık'taki toplantısında TikTok yetkililerini dinlemişti. Milletvekillerinin sorularına yazılı cevaplar verildi. Buna göre, TikTok'ta topluluk kurallarını ihlal eden canlı yayın sonlandırılacak. İhlale bağlı olarak canlı yayını açan kullanıcı, platformdan belirli süre ve/veya süresiz faydalanamayacak. TikTok, çalıntı kredi kartlarını kullanmak da dahil olmak üzere yasa dışı davranışlarda bulunduğundan şüphelenilenlerin uygulamaya erişmesinin de yasaklandığını belirtti. Soruşturmalara yardımcı olmak için yargı bölgesindeki kolluk kuvvetiyle çalışıldığı, ihlal tespit edildiğinde içeriklerin güvenlik ekiplerine iletildiği ya da otomatik olarak kaldırıldığı vurgulandı. Otomatik kaldırma işleminin, çıplaklık veya gençlerin güvenliği gibi durumlarda uygulandığı kaydedildi.
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Tiktok’ta kuralları ihlal eden canlı yayın sonlandırılacak
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