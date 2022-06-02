TİM Başkanı Gülle: 17 milyar dolar artıdayız

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla mayıs ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, geçen ay ihracatın yıllık bazda yüzde 15 artışla 19 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Bu rakamın en yüksek mayıs ayı ihracatı olduğunu belirten Gülle, "Böylece son 21 ayın 19'unda aylık rekor kaydedilmiş oldu. 12 aylık ihracatımız ise 243 milyar dolara yaklaştı. Öncü tahminlerimiz gösteriyor ki yıl sonu ihracat hedefimiz olan 250 milyar dolara yılı tamamlamadan ulaşacağız." diye konuştu.

Gülle, geçen ay 15 sektörün ihracatını artırdığını, yüzde 30,7 artış yaşayan kimya sektörünün 2,8 milyar dolarla birinci, yüzde 22,4 yükselişle 2,3 milyar dolara ulaşan otomotivin ikinci, 1,9 milyar dolarla ihracatını yüzde 11 artıran çelik sektörünün üçüncü sırada yer aldığını bildirdi.

Hububat, demir ve demir dışı ile çimento sektörlerinde de dikkati çekici artışlar yaşandığını kaydeden Gülle, mayısta 54 ilin ihracatını artırdığını vurguladı.