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Giriş Tarihi: 28.06.2026

TİM’de Gültepe yeniden başkan seçildi

TİM’de Gültepe yeniden başkan seçildi
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) delegeleri, bir dönem daha Mustafa Gültepe ile devam kararı verdi. TİM'in İstanbul'da düzenlenen 33. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçime tek aday olarak katılan Gültepe ikinci kez TİM Başkanı seçildi. Gültepe, sonucun açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada güven ve destekleri için TİM delegelerine teşekkür etti. Zorlu bir süreçten geçerken ihracat ailesinin gösterdiği birlik ve dayanışmanın çok anlamlı olduğunu vurgulayan Gültepe, şöyle devam etti: "Küresel ve ulusal ölçekteki zorluklara rağmen ilk dört yılın hepsinde hem mal hem de hizmet ihracatını artırmayı başardık. İkinci dört yıl ise Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefine giden yolculukta hızlanma dönemi olacak."

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#MUSTAFA GÜLTEPE

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TİM’de Gültepe yeniden başkan seçildi
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