Giriş Tarihi: 11.04.2026

TIR şoförlerine vize kolaylığı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türk TIR şoförlerinin Suudi Arabistan'a ve Körfez ülkelerine ulaşmalarına imkân sağlayan transit vize konusunun çözüldüğünü söyledi. 'Yapay Zeka Çağında E-Ticaretin Lojistiği Zirvesi'nde konuşan Bolat, son 3 günde Suriye, Portekiz, Avrupa Birliği ve Belçikalı yetkililer ve iş insanlarıyla toplantılar yaptıklarını, Türkiye ekonomisi ve iş dünyası için yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını kaydetti. Türkiye'nin yurtdışındaki algısının ve gücünün çok iyi olduğunu dile getiren Bolat, "Muhataplarımızla her iki tarafın da yararına olacak şekilde müzakereler yürütüyoruz, anlaşmalar yapmaya gayret ediyoruz. Türkiye için olumlu bir dönemdeyiz. Bu kadar küresel belirsizliğin, karışıklığın olduğu bir dönemde istikrar adasıyız, güvenli bir limanız" dedi.

AB İŞBİRLİĞİ İSTİYOR
Bakan Ömer Bolat, Portekiz ve Brüksel'e yaptıkları temaslara değinerek, şu ifadeleri kullandı: "Şunu gördük: Herkes Türkiye ile çalışmak, iş yapmak istiyor. Türkiye'nin sanayi ürünlerindeki ve hizmet sektörlerindeki kalitesine ve marka değerine güveniyor. Portekiz, 60 milyar euroluk inşaat, altyapı ve toplu konut yatırımları için Türk müteahhitlerine davet çıkarıyor. Avrupa Birliği Türkiye gibi güçlü ve istikrarlı bir ülkenin kendileriyle ittifak içinde olmasını arzuluyor."

