TIR’lara grev engeli

Ticaret Bakanlığı, Yunanistan'daki çiftçi grevi nedeniyle İpsala ve Kipi sınır kapılarında TIR geçişlerinin durduğunu duyurdu. Bu kapsamda, 2 Aralık 2025 akşam saatlerinden itibaren İpsala ve Kipi Gümrük Kapıları'nda TIR işlemleri yapılamıyor. Bakanlık açıklamasında, grev kapsamında Yunanistan'ın Bulgaristan sınırında bulunan Ormenio Gümrük Kapısı'nın da çiftçiler tarafından kapatıldığı bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, frigorifik TIR'larda taşınan balık, yumurta, meyve ve sebze, çiçek, tıbbi malzeme ile ADR belgesine sahip kimyasal madde taşıyan tankerlerin grevden muaf tutulması için gerekli girişimlerin yapıldığı kaydedildi.Ticaret Bakanlığı, ayrıca Yunanistan'ın Bulgaristan ve Makedonya'ya açılan diğer sınır kapılarında da grev nedeniyle eylemler yapılacağının, bu kapılarda da TIR geçişlerine izin verilmeyeceğinin bildirildiğini aktardı. Grevin 15-21 Aralık tarihleri arasında sürmesinin beklendiği ifade edildi. Açıklamada, bu süreçte TIR'ların alternatif gümrük kapılarına yönlendirilmesinin önem taşıdığı vurgulandı.