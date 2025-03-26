TKYD’de bayrak değişimi

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği'nin (TKYD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 2 yıl süre ile Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Gökçen Yaman Akgün seçildi. TKYD XXV. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçimlerde iki yıllık süre ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri yeniden belirlendi. TKYD Başkan Yardımcılığı görevine Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Halim Çun ve Genel Sekreterlik görevine HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Nilgün Şimşek Ata seçildi. TKYD'nin yeni başkanı Akgün, son yıllarda tasarruf sahiplerinin uzun vadeli bakış açısı ile yatırım fonlarına olan ilgilerinin arttığını belirtti. Akgün, alternatif yatırımlar kapsamında ön plana çıkan Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarının reel ekonominin finansmanı ve ülkenin büyümesine kaynak aktarmada ağırlıklarını büyütmeye devam ettirdiklerini sözlerine ekledi.