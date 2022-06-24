TL kredi alıp dövize yatırmaya izin yok

BankacılıkDüzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) finansal istikrarı destekleyici önemli bir adım attı. Döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi aşmayan şirketlere kredi kullanım durumunda döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkarmama şartı getirildi. 15 milyon TL üzeri döviz nakdi varlığı bulunan şirketler ise bu varlığı aktifinin ya da satış hasılatının yüzde 10'unu aşması durumunda yeni nakdi TL ticari kredi kullanamayacak.Yeni düzenlemeye göre, şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarihte altın dahil, bankalardaki yabancı para mevduatının TL karşılığı 15 milyon TL'nin üzerinde ise, bu şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verildi. Kararın ardından dolar/ TL yüzde 5'e yakın gerileyerek 16.47'ye kadar indi.BDDK önceki gün de şirketlerin yurtdışı swaplarıyla ilgili önemli bir adım atmıştı. Türkiye'deki bankalardan TL kredi çekerek, yurtdışındaki bankalara yollayan şirketlerle ilgili sert önlem açıklamıştı. Bu şirketlere kullandırılacak ticari nakdi kredilere yüzde 500 risk ağırlığı uygulanacağı duyurulmuştu. 2018'de de TL'ye erişmekte zorlanan yurtdışındaki finans kurumları, Türkiye'de iş yapan bazı şirketleri paravan olarak kullanıyordu. Türk şirketler buradan TL krediyi çekip, Londra'daki bankaya taşıyorlardı. Londra'ya giden TL'ler sonra Türkiye'de spekülatif işlemlerde kullanılıyordu. Son dönemde büyük Türk şirketleri yine TL'yi yurtdışındaki bankalara park etmeye başlamıştı.