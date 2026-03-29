TMSF iki hastane ile iki oteli satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Reyap Çorlu Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Royal Teos Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Reyap İstanbul Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ve Tekirova Turizm Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. Dünkü Resmi Gazete'de 4 satış ilanı yer aldı. Ayrıca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyum olarak atandığı, Prs Otelcilik Turizm Taşımacılık ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketine ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen Royal Teos Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü de satışa çıkarıldı. Dört yer için 11 milyar 700 milyon lira muhammen bedel belirlendi.

