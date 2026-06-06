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Giriş Tarihi: 6.06.2026

TOBB Nefes Kredisi can suyu olacak

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
TOBB Nefes Kredisi can suyu olacak
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KOBİ'lere uygun şartlarda finansman imkanı sağlayan TOBB Nefes Kredisi yeniden başlıyor. Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç "Yeniden hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi'nin işletmelerimize önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kredinin 6 ay anapara ödemesiz olması ve 48 aya varan vade imkanı sunması, firmalarımızın nakit akışlarını rahatlatacak, üretimlerini sürdürebilmelerine ve yatırımlarını ertelemeden devam ettirebilmelerine destek olacaktır" dedi. Kıvanç, "Toplam büyüklüğü 100 milyar TL olarak planlanan bu önemli finansman desteğinin, özellikle kaynak ihtiyacı duyan KOBİ'lerimize nefes aldıracağını düşünüyoruz. İş dünyamızın taleplerine duyarlılık gösteren başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

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TOBB Nefes Kredisi can suyu olacak
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