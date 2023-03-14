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Giriş Tarihi: 14.3.2023 15:30 Son Güncelleme: 14.3.2023 15:30

TOGG fiyat listesi son dakika açıklandı! Yerli otomobil T10X TOGG satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, TOGG renkleri ve modelleri

Yerli otomobil fiyatları son dakika açıklandı. Açıklamanın ardından TOGG fiyatı ne kadar sorusu gündemdeki yerini aldı. Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale gibi isimlerle birlikte renklendirilen modellerin başında elektrikli C segmenti SUV modelinin üretimine ağırlık verildi. TOGG fiyat listesi ile birlikte yerli otomobil renkleri ve modelleri de araştırılmaya başladı. Peki, 2023 TOGG fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, T10X satış fiyatı ve tüm detaylar…

TOGG fiyat listesi son dakika açıklandı! Yerli otomobil T10X TOGG satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, TOGG renkleri ve modelleri

TOGG fiyat listesi 2023 arama geçmişlerindeki yerini aldı. Bir süredir merakla beklenen yerli otomobil satış fiyatı açıklandı. Fiyatla birlikte sipariş sürecinin de başlayacağı bilinirken önceliğin kurayla belirleneceği de bilinenler arasında. TOGG satış fiyatı ne kadar, kaç TL soruları yanıt arıyor. C Segment SUV Aracı T10X etiket fiyatı ile gündemdeki yerini aldı. Yerli otomobil renkleri, modelleri, özellikleri ile yeniden gündemde. Peki, TOGG fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

SON DAKİKA: TOGG T10X SATIŞ FİYATI BELLİ OLDU!

TOGG C segmenti SUV modeli 953 bin TL'den başlayan etiket fiyatı aldı. Buna göre Mart sonunda başlayacak kuralar ile 2023 yılının sonuna kadar 20 bin TOGG sahiplerini bulacak.

TOGG FİYAT LİSTESİ 2023

T10X'in fiyatları şöyle oluştu:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

TOGG C-SEDAN VE TOGG X COUPE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Togg, C-Sedan ve C-X Coupé modellerinin üstündeki perdeyi açtı. Bugünkü fabrika açılışında C sedan ve X Coupe versiyonun tasarımı ilk kez gösterildi. Togg C-Sedan, 2025 ilk yarısında, C-X Coupe versiyonu ise 2026'da yola çıkacak.

TOGG RENKLERİ TÜRKİYE İLE İSİMLENDİRİLDİ!

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'da "Türkiye'nin Renkleri"ni kullanıcılarıyla buluşturacak.

Türkiye'nin akıllı otomobili Togg; "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollarda olacak.

GEMLİK

KULA

PAMUKKALE

OLTU

KAPADOKYA

ANADOLU

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TOGG fiyat listesi son dakika açıklandı! Yerli otomobil T10X TOGG satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, TOGG renkleri ve modelleri
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