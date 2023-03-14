TOGG fiyat listesi son dakika açıklandı! Yerli otomobil T10X TOGG satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, TOGG renkleri ve modelleri

TOGG fiyat listesi 2023 arama geçmişlerindeki yerini aldı. Bir süredir merakla beklenen yerli otomobil satış fiyatı açıklandı. Fiyatla birlikte sipariş sürecinin de başlayacağı bilinirken önceliğin kurayla belirleneceği de bilinenler arasında. TOGG satış fiyatı ne kadar, kaç TL soruları yanıt arıyor. C Segment SUV Aracı T10X etiket fiyatı ile gündemdeki yerini aldı. Yerli otomobil renkleri, modelleri, özellikleri ile yeniden gündemde. Peki, TOGG fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…