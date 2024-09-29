Togg menzili artırdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gelecek yıl Togg'un ilk sedan modeli olan T10F'nin piyasaya sunulacağını belirterek, "T10F ile birlikte Togg artık aslında çok farklı bir hedef kitleye sesleniyor olacak, biraz daha spor ama aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde tasarlandı. Yine T10F, mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla menzile sahip olacak" dedi. Bakan Kacır, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) teknoloji kampüsünü ziyaret etti. Kacır, Togg'un ilk sedan modeli olan T10F ile test sürüşü gerçekleştirdi. Kacır, burada yaptığı açıklamada, Togg'un hem Ar-Ge hem de üretim faaliyetlerinin doludizgin devam ettiğini bildirerek, "Malumunuz eylül ayından itibaren Türkiye'de küresel güvenlik regülasyonlarına uyum sürecini başlatmış olduk.Genel Güvenlik Regülasyonları (GSR) 2 düzenlemeleri eylül ayından itibaren Türkiye'de zorunlu hale geldi. Togg da tabii bu yeni düzenlemeye en hızlı şekilde uyum sağladı" dedi. TÜRKİYE'NIN GURURUTogg'un, yetkinlikleriyle Türkiye'nin gururu, iftihar kaynağı olmaya devam edeceğine dikkat çeken Kacır, "Biz de her daim Togg'un yanında olmayı, desteklemeyi sürdüreceğiz. Burada muhteşem, gencecik ve deneyimli bir ekip var. Dolayısıyla bu ekibin alın teriyle, akıl teriyle Türkiye'nin geleceği için yürüttükleri bu çalışmalarda biz de her daim yanlarında olacağız. Togg, Ar-Ge, inovasyon ve üretimdeki kabiliyetleriyle ilerlemesini sürdürecek, rekabet gücünü yükseltecek" değerlendirmesinde bulundu.Gelecek yıl Togg'un yeni modeli T10F'in piyasaya sunulacağını aktaran Kacır, "T10F, mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla menzile sahip olacak. Bu da elektrikli araç kullanıcılarının çokça memnun olacağı bir unsur aslında. Biz hem Togg'un hem de diğer elektrikli araçların Türkiye'de yaygınlaşmasını çok önemsiyoruz" dedi.