Togg sedan kullanıcısından tam not aldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni sedan modeli, kullanıcısından tam not aldı. Uzun sürüş menzili, düşük yakıt tüketimi, son teknolojik özellikleri, ayrıcalıklı hissettiren konforu ve uygun ödeme koşullarını öne çıkaran Togg T10F kullanıcısı Saydar Uçar, ailece Togg satın almanın mutluluğunu yaşadıklarını ve otomobilin her yerde parmakla gösterildiğini belirtti. Yerli otomobilini Turkuvaz Medya Merkezi'ne park eden çiçeği burnunda Togg kullanıcısı Saydar Uçar, Togg T10F deneyimlerini SABAH'a anlattı: "Ben kısa bir zaman öncesine kadar yabancı model SUV bir elektrikli araç kullanıcısıydım. Yaklaşık 170 bin kilometre kullandım. Bu araç Premium sınıfındayd.ı Togg sedan satın almayı düşününce acaba aynı konforu yaşayabilir miyim diye endişem vardı. Togg T10F'i satın alıp kullanmaya başlayınca kafamdaki tüm konfor endişemi yıktı. Çünkü araç baştan sona gerçekten ayrıcalıklı hissettirmek için üretilmişti. Tasarımı 0.23'lük kat sayıyla aerodinamik yapıya sahip. Bu gerçekten çok yüksek bir değer. Hem yol tutuşu, hem aerodinamiki gerçekten çok başarılı. Maksimum 170 kilometreye çıkıyor ancak 170 kilometre hızla da giderken bile 110 kilometre hızla gidiyormuş hissi veriyor. Aile olarak da iyi ki Togg almışız diyoruz."