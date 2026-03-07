Togg T10X’ten yeni güncelleme!

Yerli ve milli otomobil markamız Togg, kullanıcılarını sürekli yenilenen akıllı cihazlarla buluşturma hedefi doğrultusunda Togg T10X modeli için yeni işletim sistemi güncellemesini devreye almaya hazırlanıyor. Uzaktan güncelleme yöntemiyle (OTA) yüklenecek TruOS'un yeni sürümü, kullanıcılarına daha hızlı, kesintisiz ve kişiselleştirilebilir bir mobilite deneyimi sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcı odaklı yaklaşım doğrultusunda geliştirilen yeni yazılım, mühendislerin gerçekleştirdiği yol testleri ve kullanıcı geri bildirimleri dikkate alınarak hazırlandı. Güncellemeyle birlikte T10X akıllı cihazlarının daha hızlı ve daha duyarlı hale gelmesi hedefleniyor.

ARAYÜZ VE PERFORMANS İYİLEŞTİRİLDİ

Yeni TruOS sürümüyle birlikte T10X'in arayüzünde de önemli yenilikler yapılacak. Güncellenen arayüz sayesinde kullanıcıların daha akıcı ve konforlu bir deneyim yaşaması amaçlanırken, gerçekleştirilen performans iyileştirmeleriyle sistemin daha verimli çalışması sağlanacak.

Ayrıca yeni yazılımda sunulan kişiselleştirme seçenekleri sayesinde kullanıcılar cihazlarını kendi tercihlerine göre daha esnek biçimde yapılandırabilecek.

GÜNCELLEME ÜÇ AY İÇİNDE KADEMELİ OLARAK VERİLECEK

Togg'un sürekli gelişen mobilite yaklaşımının bir parçası olarak hazırlanan yeni TruOS güncellemesi, T10X akıllı cihazlarına uzaktan ve güvenli şekilde yüklenecek. Yazılımın, teslimat sırasına göre önümüzdeki üç ay içinde kademeli olarak kullanıcılara sunulması planlanıyor.