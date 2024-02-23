Antalya-Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası, TOGG'un üretim renklerinden birinin de turuncu olması için "TOGG turuncu olsun, yollarımız enerji dolsun" sloganı ile kampanya başlattı. Kampanyaya TBMM'den büyük destek geldi. AK Parti'nin Antalya milletvekilleri Finike portakalı rengi üretim için kulis yaparken, bakanları da ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başta olmak üzere bakanları yapılan ziyaretlerde "Finike rengi TOGG'lar için sizler de destek verin" çağrısı yapıldı.



POZİTİF ENERJİ HER YERE YAYILSIN



AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Pamukkale beyazı, Kapadokya beji gibi renklerde üretilen TOGG'lar olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Finike portakalımızın da coğrafi işareti vardır ve dünyaca ünlüdür. Bu nedenle, Finike portakalımızın rengi olan turuncu renkli TOGG'umuzu yollarda görmek istiyoruz. Portakal rengi turuncu tüm yollara taşınsın. ⁠Finike portakalımızın turuncu rengini, turuncunun pozitif enerjisini ülkemizin dört bir yanında, hatta TOGG ihracata geçince dünyanın dört bir yanında görelim, hissedelim."

Uslu, TOGG'un turuncu renkte üretimi için çok büyük destek gördüklerinin altını çizerek, "Bakanlarımız, STK'lar, tüm toplum kesimleri kampanyamıza destek veriyor. Kısa sürede turuncu renkli TOGG'un üretileceğinden umutluyuz" dedi.

TOGG HANGİ RENKLERDE ÜRETİLİYOR?

TOGG'lar şu anda Anadolu (kırmızı), Gemlik (mavi), Oltu (siyah), Kula (gri), Kapadokya (bej) ve Pamukkale (beyaz) renklerde üretiliyor.