Togg’dan 3 yeni model için Çinli şirketle anlaşma

Togg
ile Çinli batarya devi CATL'nin iştiraki CAIT, B segmentinde yeni nesil elektrikli araç platformu geliştirmek için stratejik iş birliğine imza attı. Ortaklık kapsamında geliştirilecek üç modelin 2027'den itibaren Türkiye'de satışa sunulması hedefleniyor. Togg, platformu hazır bir çözüm olarak almak yerine geliştirme sürecine aktif mühendislik katkısı sunarak kendi ürün ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirecek. İşbirliği, CAIT'in Bedrock Şasi teknolojisi ile Togg'un araç geliştirme kabiliyetlerini bir araya getirerek Türkiye pazarı için yeni nesil elektrikli araçların geliştirilmesini de destekleyecek. Bu kapsamda geliştirilecek üç modelin, 2027 yılı ortasından itibaren kademeli olarak Türkiye'deki kullanıcılarla buluşması hedefleniyor. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, mobiliteyi yalnızca bir ürün kategorisi olarak değil, bütüncül bir teknoloji ve ekosistem meselesi olarak ele aldıklarını ifade ederek, "Hazır bir çözüm yerine tüm geliştirme sürecinin parçası olarak kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına daha iyi karşılık verirken aynı zamanda ülkemizde bu ekosistemin gelişimine de katkı sağlıyoruz" diye konuştu.