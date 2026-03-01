Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Togg'un yeni modeli yarı yarıya ucuz olacak
Giriş Tarihi: 1.03.2026

Togg’un yeni modeli yarı yarıya ucuz olacak

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yerli otomobil markasının önümüzdeki dönemde fiyat-performans odaklı yeni bir modelle pazara çıkacağını duyurdu. Tosyalı, yeni modelin halihazırda piyasada bulunan modellerin yaklaşık yarı fiyatına satışa sunulacağını vurguladı. Tosyalı, yeni modelin ardından ticari Togg modelinin de hızla devreye alınacağını belirtti. Togg T10X'in güncel satış fiyatı 1 milyon 870 bin TL ila 3 milyon 178 bin TL arasında, T10F modelinin fiyatı ise 1 milyon 886 bin TL ila 3 milyon 178 bin TL arasında değişiyor. 2025'te 39 bin 20 adet Togg satışı oldu. Yerli otomobil markası Togg, 2025'i en çok elektrikli araç satan marka olarak kapattı.

