Tohumculara 188.9 milyon TL rekabet cezası

Rekabet Kurumu, hibrit endüstriyel kornişon tohumu pazarı ve hibrit sebze ve meyve tohumları pazarında faaliyet gösteren firmalara yönelik soruşturmayı sonuçlandırdı. Antalya Tarım'a 44.6 milyon lira, METGEN'e 3.3 milyon lira, GAUTIER'e 736 bin 566 lira, tasfiye halinde AD ROSSEN'e 342 bin 359 lira olmak üzere toplamda 49 milyon 48 bin lira idari para cezası verildi. Soruşturma süreci devam ederken, Bayer, Hazera, HMCLAUSE Tohumculuk, Multi Tohum,Nunhems, Rijk Zwaan,Sakata Tarım, Semillas Fito, Syngenta, Vilmorin Mikado, Yüksel Tohum ve Rito Tohum olmak üzere 12 firma uzlaşma başvurusunda bulundu. Bu firmalara verilen idari para cezasında yüzde 25 indirim yapıldı. Nunhems ile Rijk Zwaan satış fiyatlarını birlikte belirlediklerini kabul etti ve yüzde 25 ceza indirimi uygulandı. Kesilen ceza toplamı 188 milyon 921 bin 100 lira oldu.



DİJİTAL PAZARLAR MERCEK ALTINA ALINACAK

REKABET Kurumu, dijital pazarların mevcut yapısını ve işleyişini kapsamlı şekilde analiz ederek "Dijital Çağda Rekabet Politikaları Raporu" başlıklı bir rapor hazırlayacak. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Çalışma sonucunda Türkiye dinamiklerine uygun yeni rekabet kuralları ve dijital pazarlar için özelleştirilmiş müdahale araçları belirlenecek" denildi.