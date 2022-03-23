Tokat Yeni Havalimanı açılıyor

İSTANBUL HAVALİMANINDA KULLANILAN ALETLİ İNİŞ SİSTEMİ KULLANILDI

Proje kapsamında 16 bin 200 metrekare kapalı alan, 2 milyon yolcu/yıl kapasiteli iç ve dış hatlar terminal binası, 5 yolcu 2 kargo olmak üzere 7 uçak park kapasiteli apron, itfaiye, garaj binası, kule ve teknik blok, ısı ve güç merkezi binası, nizamiye binası yapıldı. Pistin uzunluğu ise 2 bin 700 metre. Havalimanının pisti, terminal binası ve kule inşaatı yaklaşık 3 yılda tamamlandı. Son teknolojiyle donatılan modern mimarisiyle dikkat çeken Yeni Tokat Havalimanı İstanbul Havalimanında kullanılan aletli iniş sistemi kullanıldı.