Tokat Yeni Havalimanı açılıyor

550 milyon TL'lik dev yatırımla Tokat'ı dünyaya bağlayan Tokat Yeni Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle 25 Mart 2022 Cuma günü açılıyor. Türk havacılığında tarihi günlerden biri olacak olan Tokat Yeni Havalimanı, son teknolojiyle donatılmış ve her türlü hava şartlarında uçakların güvenle iniş yapabilmesi için tasarlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce ihale edilen ve 550 Milyon liraya mal olan yeni Tokat Havalimanı inşaatını 2020 ve 2021 yılında Tokat'a iki ziyaret gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerinde incelemiş, iktidara geldiklerinde 26 olan havalimanı sayısının, Tokat Yeni Havalimanı ile birlikte 57'ye yükseleceğini söylemişti.
İSTANBUL HAVALİMANINDA KULLANILAN ALETLİ İNİŞ SİSTEMİ KULLANILDI
Proje kapsamında 16 bin 200 metrekare kapalı alan, 2 milyon yolcu/yıl kapasiteli iç ve dış hatlar terminal binası, 5 yolcu 2 kargo olmak üzere 7 uçak park kapasiteli apron, itfaiye, garaj binası, kule ve teknik blok, ısı ve güç merkezi binası, nizamiye binası yapıldı. Pistin uzunluğu ise 2 bin 700 metre. Havalimanının pisti, terminal binası ve kule inşaatı yaklaşık 3 yılda tamamlandı. Son teknolojiyle donatılan modern mimarisiyle dikkat çeken Yeni Tokat Havalimanı İstanbul Havalimanında kullanılan aletli iniş sistemi kullanıldı.
ALETLİ İNİŞ SİSTEMİ NEDİR?
Aletli İniş Sistemi (Instrument Landing System- ILS); sis, yağmur, kar gibi görüş mesafesinin az olduğu zorlu hava koşullarında, pistin başına ve sonuna konumlandırılmış vericiler sayesinde uçağın piste hassas yaklaşmasını sağlayan navigasyon sitemidir. Pistten uçağa gönderilen sinyaller sayesinde, pilota istikamet ve süzülüş hattı sağlayarak uçağın piste emniyetli bir şekilde hassas iniş yapmasına yardım eder. ILS sistemi oldukça emniyetli olmasına rağmen her havalimanına ILS sistemi kurulması mümkün değildir. Havaalanının coğrafi konumunun ve yerin çevresel arazi kodlarının ILS sitemi kurulmasına uygun olması gerekir.
HAFTANIN 7 GÜNÜ İSTANBUL'A UÇUŞLAR DÜZENLENDİ
Haftanın 4 günü İstanbul Havalimanı'na, 3 günü ise Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçuşlar düzenlendi. Sefer sayıları yolcuların talebine göre yeniden düzenlenecek. Şehrin ve bölgenin istihdamına büyük katkı sağlayacak büyük yatırım, şehrin ticari hayatının gelişmesinde büyük rol oynayacak.
AÇILIŞ ÖNCESİ SON HAZIRLIKLAR
Açılış öncesi son hazırlıklar sürüyor. Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı başkanlığında, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı, Vali Yardımcıları ve Kaymakamları ile video konferans sistemi ile gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeni Tokat Havalimanı açılışını gerçekleştirmek üzere teşrifleri öncesi devam eden hazırlıklar değerlendirildi.