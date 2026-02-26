TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ! Ankara için beklenen tarih açıklandı! İşte ilçe ilçe dağılım...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri sürüyor. Kura çekimi heyecanı bu kez Başkent Ankara'da yaşanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının planlandığı törende, 31 bin 73 konutun hak sahipleri kurayla tespit edilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen ve dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olması amaçlanan "Yüzyılın Konut Projesi"nde Ankara için kura çekimi tarihi belli oldu.
Proje kapsamında Ankara'da yapılacak konutların ilçelere göre dağılımı şöyle:
İLK TESLİMAT MART 2027'DE
Proje kapsamında şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular, 10 Kasım-19 Aralık'ta alındı.
Toplam 8 milyon 800 bin kişinin başvurduğu projede yaklaşık 5 milyon 300 bin başvuru geçerli sayıldı. En fazla başvuru yapılan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.
Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.
YÜZDE 10 PEŞİNAT 240 AYA VARAN VADE İMKANI
Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.