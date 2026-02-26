TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ! Ankara için beklenen tarih açıklandı! İşte ilçe ilçe dağılım...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 26.02.2026 13:00 Son Güncelleme: 26.02.2026 13:27

TOKİ tarafından 81 ilde yapılacak olan 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanı hızla sürüyor. Başkent Ankara için kura çekimi tarihi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı planlanıyor. İşte 31 bin 73 konut için hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi tarihi ve ilçe ilçe kontenjan dağılımı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri sürüyor. Kura çekimi heyecanı bu kez Başkent Ankara'da yaşanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının planlandığı törende, 31 bin 73 konutun hak sahipleri kurayla tespit edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen ve dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olması amaçlanan "Yüzyılın Konut Projesi"nde Ankara için kura çekimi tarihi belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da 31 bin 73 konutun yapılacağı proje kapsamında hak sahipleri 3 Mart Salı günü düzenlenecek törenle belirlenecek. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Proje kapsamında Ankara'da yapılacak konutların ilçelere göre dağılımı şöyle:

  • Ankara merkezde (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan) 21 bin 780 konut
  • Sincan Temelli'de 4 bin konut
  • Polatlı'da 1500 konut
  • Beypazarı'nda 750 konut
  • Çubuk ve Elmadağ'da 500'er konut
  • Kahramankazan'da 300 konut
  • Nallıhan'da 200, Nallıhan Çayırhan'da 100 konut
  • Şereflikoçhisar ve Çamlıdere'de 200'er konut
  • Güdül'de 142 konut
  • Bala'da 110 konut
  • Evren'de 41 konut
  • Akyurt, Ayaş, Haymana, Kalecik ve Kızılcahamam'da 150'şer konut

İLK TESLİMAT MART 2027'DE

Proje kapsamında şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular, 10 Kasım-19 Aralık'ta alındı.

Toplam 8 milyon 800 bin kişinin başvurduğu projede yaklaşık 5 milyon 300 bin başvuru geçerli sayıldı. En fazla başvuru yapılan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.

YÜZDE 10 PEŞİNAT 240 AYA VARAN VADE İMKANI

Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz