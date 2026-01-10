TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ | Bingöl’de Yüzyılın Konut Projesi için hak sahipleri belli oldu

'6 SAATTE BİR DEPREMLE SINANIYORUZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver ise "Neredeyse 6 saatte bir depremle sınanıyoruz. Ne yazık ki geçmişte zemin etütlerine önem verilmeden, vadilere ve yumuşak zeminlere bilinçsiz yapılar inşa ettik. Bunun bedelini ağır acılarla ödedik. Ancak 2000'li yıllardan itibaren bakanlığımız, yeni yönetmeliklerle depreme karşı güvenli yapılaşma seferberliği başlattı. Kentsel dönüşüm, kolay bir süreç değildir; vatandaş, belediye ve bakanlık ayağı vardır. Ancak bu zorluğa rağmen kamu binalarımız başta olmak üzere yapılarımız yenilenmiş veya güçlendirilmiştir. Geçen sene asrın felaketinin yaralarını sarmak için 455 bin 500 konut inşa edilerek afetzede vatandaşlarımıza teslim edildi. Bu, milletçe gurur duyacağımız bir başarıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlatılan 500 bin Sosyal Konut Projesi'nin amacı da vatandaşlarımızın 'Yarın sabah sağ salim uyanacağım' huzuruyla uyumasını sağlamaktır" diye konuştu.