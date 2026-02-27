TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ! Edirne ve Denizli’de 8.900 konut için hak sahipleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri sürüyor. Kura çekimi heyecanı bugün Edirne ve Denizli'de devam etti.
EDİRNE'DE KURA HEYECANI
Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Edirne'de Mimar Sinan Spor Salonu'nda "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim töreni düzenlendi.
2 bin 530 konutun hak sahiplerinin belirlendiği törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, TOKİ Başkanı M. Levent Sungur, Belediye Başkanı Filiz Gencan, belediye başkanları, ilçe kaymakamları ve vatandaşlar katıldı.
KACIR: TOKİ ELİYLE 1.757 MİLYON KONUT İNŞA ETTİK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bugüne kadar 81 ilimizde toplam TOKİ eliyle 1 milyon 757 bin konut inşa ettik. Vatandaşlarımızı sosyal donatıları, yeşil alanları, altyapısı planlanmış sağlam, güvenli ve depreme dayanıklı yuvalarla buluşturduk." dedi.
Kacır, Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Yüzyılın Konut Projesi Kura Çekimi Töreni"nde, son 23 yıla asırlık hizmetler, vizyoner projeler, temeli sağlam politikalarla ilmek ilmek örülmüş nice kazanımlar sığdırdıklarını söyledi.
TOKİ vasıtasıyla gerçekleştirdikleri konut hamlelerinin dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi olduğunu ifade eden Kacır, şöyle devam etti:
"Bugüne dek 81 ilimizde toplam TOKİ eliyle 1 milyon 757 bin konut inşa ettik. Vatandaşlarımızı sosyal donatıları, yeşil alanları, altyapısı planlanmış sağlam, güvenli ve depreme dayanıklı yuvalarla buluşturduk. 6 Şubat depremlerinin ardından da okullarıyla, hastaneleriyle, kamu binalarıyla yollarıyla, içme suyu hatlarıyla enerji ve iletişim altyapısıyla sanayi projeleriyle, çarşılarıyla, sosyal donatı alanlarıyla şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya ediyoruz. Sahada çok yoğun mesai harcayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız 3 yıl gibi kısa zamanda 455 bin bağımsız bölümü deprem bölgemizde tamamladı ve hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etti."
DENİZLİ'DE 6.370 KONUT İNŞA EDİLECEK
Kacır, Denizli'de yurt genelinde yürüttükleri dev konut ve şehircilik hamlesinden nasibini aldığını, kentte TOKİ ile 13 bin 642 sosyal konutun yapımını tamamladıklarını, çalışmaları devam eden 1889 konutun ise kısa süre tamamlanacağını bildirdi.
Yüzyılın Konut Seferberliğiyle hem afet riskine karşı güvenli yaşam alanları oluşturmak hem de vatandaşların uygun maliyetlerle konuta erişimini sağlamak üzere adım atıldığını anımsatan Kacır, "81 ilimizde 500 bin konut inşa edeceğimiz projeyle, vatandaşlarımız bütçelerini zorlamadan talep ettikleri evlere sahip olabilecek, yaşam standartlarını yükseltecek. Proje kapsamında gençlerimize, şehit ailelerimize, engelli kardeşlerimize ve emekliliklerimize özel kontenjan ayırdık. Yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak bu konutların 6 bin 370'i Denizli'de inşa edilecek." dedi.
Kacır, konutların tamamının yatay mimari esas alındığını, şehirlerin geleneksel dokusuna ve yerel dokusuna uygun bir estetikle yükseleceğini kaydetti.