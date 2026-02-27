TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ! Edirne ve Denizli’de 8.900 konut için hak sahipleri belli oldu

KACIR: TOKİ ELİYLE 1.757 MİLYON KONUT İNŞA ETTİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bugüne kadar 81 ilimizde toplam TOKİ eliyle 1 milyon 757 bin konut inşa ettik. Vatandaşlarımızı sosyal donatıları, yeşil alanları, altyapısı planlanmış sağlam, güvenli ve depreme dayanıklı yuvalarla buluşturduk." dedi.

Kacır, Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Yüzyılın Konut Projesi Kura Çekimi Töreni"nde, son 23 yıla asırlık hizmetler, vizyoner projeler, temeli sağlam politikalarla ilmek ilmek örülmüş nice kazanımlar sığdırdıklarını söyledi.

TOKİ vasıtasıyla gerçekleştirdikleri konut hamlelerinin dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi olduğunu ifade eden Kacır, şöyle devam etti:

"Bugüne dek 81 ilimizde toplam TOKİ eliyle 1 milyon 757 bin konut inşa ettik. Vatandaşlarımızı sosyal donatıları, yeşil alanları, altyapısı planlanmış sağlam, güvenli ve depreme dayanıklı yuvalarla buluşturduk. 6 Şubat depremlerinin ardından da okullarıyla, hastaneleriyle, kamu binalarıyla yollarıyla, içme suyu hatlarıyla enerji ve iletişim altyapısıyla sanayi projeleriyle, çarşılarıyla, sosyal donatı alanlarıyla şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya ediyoruz. Sahada çok yoğun mesai harcayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız 3 yıl gibi kısa zamanda 455 bin bağımsız bölümü deprem bölgemizde tamamladı ve hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etti."