TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ | Samsun’da 6 bin 397 konut için hak sahibi belli oldu

"SAMSUN'DA MERKEZDEN EN UÇ İLÇESİNE KADAR HERKESE KONUT ÜRETİYORUZ"

Bakan Kurum, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Samsun'da yapılacak konutların ilçe ilçe dağılımını açıkladı: Bu konutlarımızın 3 bin 750'sini Samsun merkezde, 150'sini Alaçam'da, 100'ünü Asarcık'ta, 120'sini Ayvacık'ta, 500'ünü Bafra'da, 300'ünü Çarşamba'da, 140'ını Havza'da, 150'sini Kavak'ta, 142'sini Ladik'te, 125'ini 19 Mayıs'ta, 120'sini Salıpazarı'nda, 300'ünü Terme'de, 450'sini Vezirköprü'de ve 50'sini ise Yakakent'te inşa edeceğiz. Konutlarımızı şehrimizin tüm ilçelerini kapsayacak şekilde adil ve dengeli bir planlamayla inşa edileceğini özellikle ifade etmek isterim. Biz Samsun'da sadece belli bir noktaya değil merkezinden en uç ilçesine kadar herkes için konut üretiyoruz. Üstelik yalnızca konutla da yetinmiyoruz. Geçmişimizden aldığımız ilhamla, komşuluğu yaşatan, dayanışmayı güçlendiren 500 mahalle konağıyla sosyal hayatı yeniden inşa ediyoruz. 'Ev Sahibi Türkiye' hedefimiz doğrultusunda, Allah'ın izniyle hiçbir vatandaşımızı geride bırakmıyoruz.

"ALNIMIZIN AKIYLA VERDİĞİMİZ HER SÖZÜ YERİNE GETİRDİK"

Bakan Kurum, konuşmasında, 6 Şubat depremlerinin ardından tamamlanan Asrın İnşa Seferberliğinden bahsederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Hatay'ımızda büyük bir gurur ve onurla 455 bin yuvamızı destansı bir kararlılıkla depremzede kardeşlerimize armağan ettik. 11 ilde bu kadar konutu eş zamanlı yapmak, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden inşa etmek Türkiye dışındaki hiçbir ülkenin altından kalkabileceği bir iş değildir. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde alnımızın akıyla verdiğimiz her sözü yerine getirdik. Bugün deprem bölgesinde milyonlarca vatandaşımız, yuvasının ve iş yerinin kapısının anahtarını 'bismillah' diyerek açıyor" dedi.

"DEPREM BÖLGESİNE BİR ÇİVİ ÇAKMADIĞI YETMİYORMUŞ GİBİ 200 BİN İŞÇİMİZİN EMEĞİNİ GÖRMEZDEN GELİYOR"

Bakan Kurum, muhalefetin deprem bölgesindeki çalışmaları karalamaya çalıştığını ifade ederek, "Biz deprem bölgesinde 455 bin konutu teslim etmek için gece gündüz çalışırken, 500 bin sosyal konut seferberliğini başlatırken, maalesef muhalefet yine aynı yerde durdu. Laf üretti, algı üretti, bu işlere engel olmaya çalıştı. Taş üstüne taş koymadı, sadece yapılanı karaladı. O muhalefet deprem bölgesine bir çivi çakmadığı yetmiyormuş gibi, şimdi 200 bin işçimizin emeğini görmezden geliyor, deprem konutları ve kentsel dönüşüm üzerinden şahsımı ve hükümetimizi eleştiriyor" diye konuştu.

"AKIL ALMAZ LAFLARLA MİLLETİMİZİN AKLINI KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bakan Kurum, deprem bölgesi ve kentsel dönüşüm projelerini eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili şunları söyledi: Sayın Özgür Özel'e buradan açıkça soruyorum; kentsel dönüşüme kim karşı çıkıyor? Kentsel dönüşüme 'rantsal dönüşüm' diyerek siyaset uğruna milletimizin can güvenliğini kim hiçe sayıyor? Hatay'da, İstanbul'da, Esenler'de, Beykoz'da, Samsun'da kentsel dönüşümü engellemeye çalışanlar sizler değil misiniz? Belediye başkanlarına bir sor bakalım, hangi belediye başkanı 'kentsel dönüşüm yapacağız' demiş de biz engel olmuşuz? Bir tane söyle ya… Bak 81 ilde, 1.300 ilçede bir tane, iktidarı muhalefeti 'dönüşüm yapacağız' demiş de Murat Kurum buna engel olmuş. Bu soruları soruyorum, yanlış anlıyor. Cevap veriyoruz, işine gelmiyor, sadece çarpıtıyor. Deprem bölgesine gelince… 455 bin konut Özgür Bey'in hayalinin bile yetişemeyeceği bir proje… Maketini yapamazlar. Onun için sanıyordu ki; 11 ilimizdeki konutlar hiç bitmeyecek. Biz gece gündüz çalışınca, vatandaşlarımıza anahtarları teslim edince panikledi, ne yapacağını şaşırdı.