Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ: Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar
Giriş Tarihi: 25.04.2026 14:12 Son Güncelleme: 25.04.2026 14:27

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için gerçekleştirilen kura çekimi töreninde konuşuyor.

  • ABONE OL

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

"İstanbul'a deprem korkusu değil güvenli konutlar yakışır. Seçim meydanlarında ne söylediysek hepsini bir bir hayata geçiriyoruz. Nasıl ki 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdıysak, Türkiye'de hayata geçirdiğimiz her iki kentsel dönüşüm projesini yine İstanbul'a ayırıyoruz. Çünkü İstanbul için kentsel dönüşümü şehircilik meselesinin ötesinde can güvenliği daha da ötesinde Türkiye için beka meselesi olarak görüyoruz.Bundan sonrada Allah'ın izni, sizin iradeniz ve milletimizin güveniyle çalışacağız. Dar gelirli nefes alacak ve işin sonunda milletimiz kazanacak. Devlet olarak gücümüzü İstanbul'a seferber ediyoruz. Bu doğrultuda büyük bir projeyi hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımız bu konutlarda huzurla oturacak. 100 bin vatandaşımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

AHaber CANLI YAYIN

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA