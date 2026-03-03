TOKİ KURA ÇEKİMİ ANKARA | 31 bin 73 hak sahibi belli oldu! Bakan Kurum ’ertelenmeyecek’ diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri sürüyor. Kura çekimi heyecanı bu kez Başkent Ankara'da yaşandı.
Başkan Erdoğan'ın katıldığı törende 31 bin 73 konutun hak sahipleri kurayla tespit edildi.
"ASRIN FELAKETİNDEN DİMDİK AYAĞA KALKTIK"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye-Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni"nde yaptığı konuşmada, önemli açıklamalarda bulundu. Yüzyılın Konut Projesi'nin, 6 Şubat sonrası başlatılan asrın inşasının 81 ildeki yansıması olduğunu belirten Bakan Kurum, Türkiye'nin asrın inşasıyla tüm dünyaya örnek olacak bir dirayeti ortaya koyduğuna işaret ederek, deprem bölgesiyle bağı bir an olsun koparmadan, adeta bir şefkat koridoru oluşturduklarını, yaraları sarmayı da yeniden dimdik ayağa kalkmayı da başardıklarını dile getirdi.
11 İLDE ŞANTİYELER KURULDU 455 BİN KONUT TAMAMLANDI
Depremden etkilenen 11 ilde, 4 bin 333 köyde, 3 bin 481 şantiyede çalıştıklarını anımsatan Kurum, 200 bin mimar, mühendis ve işçiyle beraber emsalsiz bir yeniden inşa seferberliğine imza attıklarını vurguladı.
Devletin, bir yandan anne şefkatiyle bu yuvaları çoğaltırken, bir yandan da baba dirayetiyle vatandaşların yanında dimdik durduğunu ifade eden Kurum, şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü, Türk milletinin dualarıyla dile kolay, tam 455 bin konutumuzu alnımızın akıyla tamamladık. Vatandaşlarımız bir saniye evine erken girsin diye dur durak bilmeden çalışırken, bir yandan da milletimizi aldatan, moralini bozan iddialarla karşı karşıya kaldık. Bizim nasıl çalışmalarımız durmadıysa, onların da yalanları tek bir gün bile durmadı. Milletimiz bizi biliyor. İftiraların ve yalanların hiçbirine itibar etmedi, etmiyor. Çünkü şundan eminiz, hakikat güneş gibidir ve güneş balçıkla sıvanmaz."
"HAYALLER ERTELENMEYECEK"
Kurum, duruşlarının net, siyaset anlayışlarının esasının eser ve hizmet olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Bugün Türkiye'nin sözü tüm dünyada dikkate alınıyorsa bütün küresel belirsizliklere rağmen Türkiye halen en güvenli limansa, deprem bölgesinde iki yılda 455 bin konutu bitiyor ve hemen ardından 81 ilde 500 bin konut üretecek Yüzyılın Konut Projesi başlatıyorsa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesindedir. Dün, deprem bölgesindeki 455 bin konuta Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün ekip arkadaşlarımızla inandık, çalıştık, başardık. Bugün de 500 bin yeni yuvamız için çalışacağız, başaracağız. Allah'ın izniyle tüm bu sosyal konutlarımız bitecek, hayaller ertelenmeyecek, gelecek beklentileri bir an önce karşılanacak ve işin sonunda da milletimiz kazanacak, Türkiye kazanacak."
ANKARA'DA İLÇE İLÇE DAĞILIM
Proje kapsamında Ankara'da yapılacak konutların ilçelere göre dağılımı şöyle:
İLK TESLİMAT MART 2027'DE
Proje kapsamında şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular, 10 Kasım-19 Aralık'ta alındı.
Toplam 8 milyon 800 bin kişinin başvurduğu projede yaklaşık 5 milyon 300 bin başvuru geçerli sayıldı. En fazla başvuru yapılan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.
Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.
YÜZDE 10 PEŞİNAT 240 AYA VARAN VADE İMKANI
Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.