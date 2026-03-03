TOKİ KURA ÇEKİMİ ANKARA | 31 bin 73 hak sahibi belli oldu! Bakan Kurum ’ertelenmeyecek’ diyerek duyurdu

11 İLDE ŞANTİYELER KURULDU 455 BİN KONUT TAMAMLANDI

Depremden etkilenen 11 ilde, 4 bin 333 köyde, 3 bin 481 şantiyede çalıştıklarını anımsatan Kurum, 200 bin mimar, mühendis ve işçiyle beraber emsalsiz bir yeniden inşa seferberliğine imza attıklarını vurguladı.

Devletin, bir yandan anne şefkatiyle bu yuvaları çoğaltırken, bir yandan da baba dirayetiyle vatandaşların yanında dimdik durduğunu ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü, Türk milletinin dualarıyla dile kolay, tam 455 bin konutumuzu alnımızın akıyla tamamladık. Vatandaşlarımız bir saniye evine erken girsin diye dur durak bilmeden çalışırken, bir yandan da milletimizi aldatan, moralini bozan iddialarla karşı karşıya kaldık. Bizim nasıl çalışmalarımız durmadıysa, onların da yalanları tek bir gün bile durmadı. Milletimiz bizi biliyor. İftiraların ve yalanların hiçbirine itibar etmedi, etmiyor. Çünkü şundan eminiz, hakikat güneş gibidir ve güneş balçıkla sıvanmaz."