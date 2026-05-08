TOKİ’den 38 ilde iş yeri satışı! Açık artırmayla alıcı bulacak

KATILIM TEMİNATI TUTARLARI AÇIKLANDI

Açık artırmaya katılacak alıcıların, Halk Bankası veya Ziraat Bankası şubelerine belirlenen tutarlarda katılım teminatı yatırması gerektiği duyuruldu.

Buna göre muhammen bedeli;

2.499.999 TL'ye kadar olan taşınmazlar için 80.000 TL,

2.500.000 - 3.999.999 TL arasında olan taşınmazlar için 200.000 TL,

4.000.000 - 6.999.999 TL arasında olan taşınmazlar için 300.000 TL,

7.000.000 - 9.999.999 TL arasında olan taşınmazlar için 600.000 TL,

10.000.000 TL ve üzerindeki taşınmazlar için ise 1.000.000 TL katılım teminatı yatırılması gerekecek.

ÖDEME SEÇENEKLERİ VE KATILIM DETAYLARI

Yayımlanan duyuruya göre açık artırma, Ankara Bilkent Otel Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca isteyen katılımcılar, internet üzerinden emlakmuzayede sistemi aracılığıyla da teklif verebilecek.

Teminat bedelini yatırıp açık artırmayı kazanan alıcıların, iş yerlerine yüzde 10 peşinat ve 96 ila 180 ay arası vade seçenekleriyle ya da yüzde 30 peşinat ve 60 ay vade imkanıyla sahip olabileceği belirtildi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör