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Giriş Tarihi: 24.06.2026

TOKİ’den açık satışta dolandırıcılık uyarısı

TOKİ’den açık satışta dolandırıcılık uyarısı
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), açık satış kampanyaları sürecinde bazı sosyal medya platformlarında TOKİ amblemi kullanılarak hazırlanan sahte reklamlarla gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Vatandaşların sahte reklamlar aracılığıyla e-Devlet arayüzünü taklit eden internet sitelerine yönlendirildiğinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması için TOKİ logosu kullanılarak oluşturulan sahte sosyal medya reklamlarına tıklanılmaması gerektiği vurgulandı. Yetkili olduğunu iddia eden kişilere ödeme yapılmaması uyarısında bulunulan açıklamada, TOKİ'nin şahsi IBAN numaraları üzerinden para transferi, kapora veya işlem ücreti talep etmediğinin altının çizildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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TOKİ’den açık satışta dolandırıcılık uyarısı
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