TOKİ’den başvuru bedeli iade işlemleri için açıklama

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) sosyal konut kuraları geçtiğimiz hafta İstanbul ile sona erdi. 500 bin Sosyal Konut Projesi 5 bin liralık başvuru bedelinin geri ödenmesi hakkında TOKİ'den açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

500 bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında İstanbul'da hayata geçirilecek 100.000 konutluk proje için hak sahipliği belirleme kurası 25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde tamamlandı.

Hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru bedeli başvuru sırasında T.C. Ziraat Bankası tarafından başvuru sahibi adına açılan hesaba iade edilmiştir.

Aşağıda belirtilen şekillerde başvuru bedelinizi iade alabilirsiniz.

ATM Üzerinden İade İşlemi;

T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden,

Kartsız İşlemler > Diğer İşlemler > Diğer Para Çekme >

Toki Başvuru İadesi menüsünden iade alınabilecektir.

Şube Üzerinden İade İşlemi;

Başvuru bedeli iade işlemleri, T.C. Ziraat Bankası şubelerine müracaat edilerek SÇS (Sıra Çağrı Sistemi) numarası alınmasının ardından gerçekleştirilmektedir. Hesabını kapatan vatandaşların başvuru bedeli iade işlemleri ise ilgili şubeler aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

