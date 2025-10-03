TOKİ’den sosyal konut dolandırıcılarına karşı uyarı

Son günlerde TOKİ'nin adını kullanarak vatandaşlardan para isteyen dolandırıcılara karşı uyarı geldi. TOKİ sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bu şekilde başvuru ücreti isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

TOKİ sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

SAHTE İNTERNET SİTELERİNE DİKKAT!

Son günlerde vatandaşlarımızın sosyal konuta olan taleplerinin istismar edilerek sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir.

Sahte internet siteleri ve iletişim numaraları aracılığı ile dolandırıcılık girişiminde olan bu kişiler; e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit ederek başvuru ücreti talep etmektedir.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için tıkladıkları internet sitelerinin alan adlarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

İdaremizin resmi internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar edilmemeli iş ve işlem yapılmamalıdır.

Söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunan kişiler hakkında yasal işlemler başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.