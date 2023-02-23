TOKİ’nin hayat kurtaran mimari anlayışı: Radye temel, tünel kalıp sistemi ve zemin etüdü

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık 2 depremden sapasağlam çıkan TOKİ konutları, yüzbinlerce vatandaşı hayata bağladı. Afet bölgesinde bugüne kadar yapılan 133 bin 759 TOKİ konutunun büyük felakette hasar görmediği tespit edildi. Uzmanlar, TOKİ'nin bu başarısının altında doğru zemin seçimi, bilimsel projeler, inşaatlardaki radye temel ve tünel kalıp sistemi olduğunu vurguluyor.





SABAH'a konuşan Prof. Dr. Abdul Hayır, radye temelin bina yükünü zemine yaydığını ve bu sayede birim zemine gelen yükün azaldığını belirtti. İnşaat süresini kısaltan ve yıkımı önleyen tünel kalıp sisteminde ise perde ve döşeme beton beraber dökülüyor.

İNŞAAT SÜRESİNİ KISALTIYOR

Doğru zemin üzerine inşa edilen TOKİ konutlarının afet bölgesinde ne kadar dayanıklı olduğunu kanıtladığını belirten Prof. Dr. Hayır, "Tünel kalıp sistemi depreme karşı oldukça dayanıklıdır. İşçilik hataları çok az olur. Daha kullanışlıdır. İnşaat süresini önemli ölçüde kısaltır. Elbette bu başarıda radye temel ve tünel kalıp sistemi önemli birer paydaştır.





Ancak özellikle öne çıkarmak gereken noktanın zemin araştırması olduğunu vurgulamak gerekir. Zemin yapısı bozuk yerlerdeki yanlış yapıların yerle bir olduğunu görüyoruz. Konut inşa ederken zeminin özelliklerini iyi araştırmak ve iyi bilmek gerekir. Zemine göre konut inşa etmek hayat kurtarır. Tıpkı TOKİ konutlarında görüldüğü gibi" şeklinde konuştu.