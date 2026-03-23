Toplam sanayi üretici fiyatları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin toplam sanayi üretici fiyat endeksi göstergelerini yayımladı.

Buna göre endeks, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 2,41, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,98, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,58 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 26,63 yükseldi.

Sanayinin alt sektörlerinin yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 35,94, imalatta yüzde 30,34, elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımında yüzde 22,53, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinde yüzde 38,22 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara mallarında yüzde 28,03, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 36,33, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 34,63, enerjide yüzde 19,31 ve sermaye mallarında yüzde 32,22 yükseliş gerçekleşti.

AYLIK DEĞİŞİMLER

Sanayinin alt sektörlerinin aylık değişimleri incelendiğinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,29, imalatta yüzde 2,75, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinde yüzde 3,65 artış kaydedilirken, elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı ise yüzde 3,04 azaldı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 2,48, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,76, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,16, sermaye mallarında yüzde 1,94 ve enerjide yüzde 0,42 artış kaydedildi.