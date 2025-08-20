Toplu sözleşmede anlaşma sağlanamadı! Gözler Hakem Heyeti’nde

Memurlar ve Kamu işverenleri arasında toplu sözleşme görüşmelerinden anlaşma sağlanamadı. Zam pazarlığında gözler Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne çevrildi.

KİM NE TEKLİF EDİYOR?

Taraflar arasından anlaşma sağlanamaması sonrası 31 Ağustos 2025 tarihinde son bulması beklenen sürece Kamu Görevlileri Hakem Heyeti dahil olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ilk teklifi "2026 ilk altı ay yüzde 10, ikinci altı ay için yüzde 6, 2027 ilk altı ayı için yüzde 4 ikinci altı ayı için yüzde 4" olarak açıkladı.

İkinci teklifte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklif edildi. Ayrıca 15 Ağustos 2025'te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

Memur tarafı 2026 yılı için %10 refah payı İlk 6 ay için %25 zam ve 10 bin TL taban aylık İkinci 6 ay için %20 zam Toplamda %88 artış talep etti. 2027 yılı için gelen talepler ise İlk 6 ay için %20 zam 7.500 TL taban aylık artı %15 zam Toplamda %46 artış oldu.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda zam oranları görüşülecek. Başvurunun ardından Kamu Görevlileri Hakem Kurulu "oransal zam" konusunda toplanacak. Görüşmelerin ardından karar oy çokluğuyla alınacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 11 üyesi bulunuyor.