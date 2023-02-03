Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TORKAM Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli: Zirve bize ilham kaynağı oldu
Giriş Tarihi: 3.2.2023 10:47 Son Güncelleme: 3.2.2023 10:49

TORKAM Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli: Zirve bize ilham kaynağı oldu

Turkuvaz Medya Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Zirvesine katılan TORKAM Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, sabah.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Türkiye Yüzyılı bütün dünyada coşkuyla karşılandı. Türkiye’de son 20 yılda ekonomik, siyasal ve sosyal olarak yaşadığımız yükselmenin Türkiye Yüzyılı ile birlikte zirveye taşınacağı dünyada hakettiğimiz yere geleceğimiz bir yüzyıl olacak” dedi.

TORKAM Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli: Zirve bize ilham kaynağı oldu

TORKAM Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, Türkiye Yüzyılı Zirvesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"ZİRVE BİZE İLHAM KAYNAĞI OLDU"

Türkiye Yüzyılı bütün dünyada coşkuyla karşılandı. Türkiye'de son 20 yılda ekonomik, siyasal ve sosyal olarak yaşadığımız yükselmenin Türkiye Yüzyılı ile birlikte zirveye taşınacağı dünyada hakettiğimiz yere geleceğimiz bir yüzyıl olacak. Turkuvaz Medya tarafından böyle bir programın düzenlenmiş olması, bakanlarımızın sunumlar yapması, değerli bürokratların sunumlar yapması…. kamu tarafının bu işe ciddi bir şekilde hazırlandığını gösteriyor. Bu zirve, bizim de müteşebbisler olarak ihracatçılar olarak bu yüzyılda neler yapmamız gerektiğini, kamudan aldığımız coşkuyu, kendi şirketlerimizde değerlendirmek suretiyle, Türkiye Yüzyılına nasıl katkıda bulunabiliriz şeklinde bir ilham kaynağı oldu.

Şirket hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Mahmut Dereli, "Hedeflerimiz, şirket olarak büyüme performansımızı daha ileri götürmek. Yurt dışında faaliyette bulunduğumu ülke sayısını arttırdık, bu rakamı daha da yükseltmek, ülkemize döviz kazandırıcı faaliyetlerimizi arttırmak, ülkemizde daha çok proje üretmek, ülke ekonomimize katkıda bulunmak" şeklinde konuştu.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
TORKAM Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli: Zirve bize ilham kaynağı oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA