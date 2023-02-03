TORKAM Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli: Zirve bize ilham kaynağı oldu

TORKAM Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, Türkiye Yüzyılı Zirvesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"ZİRVE BİZE İLHAM KAYNAĞI OLDU"

Türkiye Yüzyılı bütün dünyada coşkuyla karşılandı. Türkiye'de son 20 yılda ekonomik, siyasal ve sosyal olarak yaşadığımız yükselmenin Türkiye Yüzyılı ile birlikte zirveye taşınacağı dünyada hakettiğimiz yere geleceğimiz bir yüzyıl olacak. Turkuvaz Medya tarafından böyle bir programın düzenlenmiş olması, bakanlarımızın sunumlar yapması, değerli bürokratların sunumlar yapması…. kamu tarafının bu işe ciddi bir şekilde hazırlandığını gösteriyor. Bu zirve, bizim de müteşebbisler olarak ihracatçılar olarak bu yüzyılda neler yapmamız gerektiğini, kamudan aldığımız coşkuyu, kendi şirketlerimizde değerlendirmek suretiyle, Türkiye Yüzyılına nasıl katkıda bulunabiliriz şeklinde bir ilham kaynağı oldu.

Şirket hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Mahmut Dereli, "Hedeflerimiz, şirket olarak büyüme performansımızı daha ileri götürmek. Yurt dışında faaliyette bulunduğumu ülke sayısını arttırdık, bu rakamı daha da yükseltmek, ülkemize döviz kazandırıcı faaliyetlerimizi arttırmak, ülkemizde daha çok proje üretmek, ülke ekonomimize katkıda bulunmak" şeklinde konuştu.