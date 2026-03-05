Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TPAO 3 ilde petrol arama ruhsatı süresini uzattı
Giriş Tarihi: 5.03.2026 08:53

TPAO 3 ilde petrol arama ruhsatı süresini uzattı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale’de bulunan 3 sahası için petrol arama ruhsatı süresinin uzatılmasına karar verildi.

AA
TPAO 3 ilde petrol arama ruhsatı süresini uzattı
  • ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tekirdağ'da bulunan 43 bin 886 hektar yüz ölçümüne sahip kara sahası için verilen petrol arama ruhsatının süresi de 16 Ocak 2028'e kadar uzatıldı.

Ayrıca, TPAO'nun Edirne ve Tekirdağ illerini kapsayan 14 bin 562 hektar yüz ölçümüne sahip kara sahasına ilişkin petrol arama ruhsatının süresinin 22 Ocak 2028'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Çanakkale ve Tekirdağ illerini kapsayan 31 bin 229 hektar yüz ölçümüne sahip kara sahasına ilişkin petrol arama ruhsatının süresinin de 16 Ocak 2028'e kadar uzatılmasına karar verildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
TPAO 3 ilde petrol arama ruhsatı süresini uzattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz