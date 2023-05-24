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Giriş Tarihi: 24.5.2023 09:37 Son Güncelleme: 24.5.2023 09:42

TPAO 450 personel alacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), artan arama ve üretim faaliyetleri ile petrol ve doğal gaz keşifleri sonucunda yeni çalışma arkadaşlarına ihtiyaç duyulduğu için 175'i lisans, 275'i ön lisans olmak üzere 450 personel alacağını duyurdu.

TPAO 450 personel alacak

TPAO, artan arama ve üretim faaliyetleri ile petrol ve doğal gaz keşifleri sonucunda yeni çalışma arkadaşlarına ihtiyaç duyulması doğrultusunda 2023'te Ankara'da bulunan merkez ve taşra teşkilatında olan Batman, Adıyaman, Trakya ve Şırnak Bölge Müdürlüklerine çeşitli alanalrda 175'i lisans, 275'i ön lisans olmak üzere toplamda 450 personel alımı yapılacaktır.

ALIMDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, alım işlemleri gerçekleştirilecek.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği için tıklayınız

2. İlanlar, Türkiye İş Kurumu üzerinde 2023 yılı Mayıs sonu itibariyle yayımlanmaya başlayacak ve başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden yapılacak.

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TPAO 450 personel alacak
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