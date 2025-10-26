TPAO Ar-Ge Merkezi enerjinin kritik üssü oldu

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Petrolleri (TPAO) Ar-Ge Merkezi kuyulardan çıkarılan petrol ve doğalgazın analizinde önemli bir görev üstleniyor. Sahadan gelen örnekler, TPAO Ar-Ge Merkezi'nde analiz ediliyor ve keşfin kapısını aralıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından merkeze ilişkin bir video paylaşarak, "Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle yürüdüğümüz bu yolda, TPAO Ar-Ge merkezimiz petrol ve doğalgaz keşiflerinde kritik bir rol üstleniyor. Petrol ve doğalgaz jeolojisi ve teknolojileri alanında, Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu analizleri en yüksek standartlarda yerli imkânlarla gerçekleştiriyoruz" dedi.