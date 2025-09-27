TPAO, arama ruhsatı uzatımı ve işletme ruhsatı için başvuru yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO, Tekirdağ'da bulunan "AR/TPO/K/F19-b3" pafta numaralı sahasının petrol arama ruhsatının süresinin uzatılması için 22 Eylül tarihinde başvuru yaptı.

TPAO ayrıca, Diyarbakır'da bulunan "AR/TPO/K/L45-d" ve "AR/TPO/K/L45-c1,c2" pafta numaraları petrol arama ruhsat sahalarında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak petrol işletme ruhsatı almak için başvurdu.