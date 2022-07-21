TPAO Güneydoğu’da yeni bir rekora hazırlanıyor

Son yıllarda yerli enerji kaynaklarını kullanmaya başlayan Türkiye, Güneydoğu'nun zengin petrol rezervlerini gün yüzüne çıkartıyor. Güneydoğu'nun beş kentinde Batman, Siirt, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da mevcut petrol kuyularının yanı sıra yeni açılan kuyulardan da çıkartılan hammadde oranında artış meydana geldi. Bölgede 74 yıl önce yüz kuyudan bir milyon varil ham petrol çıkartılırken 2022 yılının ilk 6 ayında 7 milyon 76 bin varil üretildi. TPAO Bölge Müdürü Mustafa Demir, geçtiğimiz yıl 14 milyon 226 bin varil ham petrol üretimi yaptıklarını belirterek 2022 yılsonunda ise 15 milyon varilin üzerinde üretim yapmayı hedeflediklerini söyledi.



TPAO Bölge Müdürü Mustafa Demir

Demir, "150 ile 300 kilometrelik bir alanda Batman Bölge Müdürlüğü olarak görev yapmaktayız. 2022 yılının ilk 6 ayında 5 il sınırı dâhilin de bin 301 kuyuda günlük 39 bin 520 varil çıkarılmıştır. An itibariyle günlük üretim 43 bin 200 varildir. Geçen sene TPAO tarihinin en yüksek seviyesine ulaştık. Geçen yıl yanı 2021 yılında 14 milyon 226 bin varil çıkardık. 2022 yılının ilk 6 ayında 7 milyon 76 bin varil üretildi. Bu yıl 15 milyon varilin üzerinde üretim yapmayı hedefliyoruz" dedi.

19 YENİ SONDAJ YAPILDI

Ayrıca sondaj çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekleyen Demir, "ilk 6 ayda Batman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanı yani bölge genelinde 64 adet sondaj gerçekleştirdik ve bu 64 sondajın toplam derinliği 103 bin 638 metredir. Yine 6 ayda Batman il sınırlarında 19 sondaj tamamlandı ve 27 bin 679 metre sondaj yapıldı. İlk yerli ve milli sondaj kulemiz 'Koca Yusuf' Batman Bölge Müdürlüğü sahasında göreve başlamıştır. Sondaj ve tüm faaliyetleri için 1 Milyar 973 bin TL'lik bütçemiz bulunmakta ve şu ana kadar nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı yüzde 75 civarındadır"